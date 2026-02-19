Turespaña concluye la iluminación y limpieza de la fortaleza de Monterreal

La empresa instaladora de la nueva iluminación que rodea los dos kilómetros de la muralla de la fortaleza de Monterreal, en Baiona, inició las pruebas de la instalación, todavía pendiente de su puesta en servicio oficial y de la conclusión de otras obras.

Las obras de rehabilitación, contratadas por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y Paradores de Turismo de España, incluyen la limpieza de los muros y la instalación de la iluminación monumental. Sin embargo, se realizaron sin incorporar las mejoras propuestas por el Concello de Baiona.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, había solicitado la limpieza de la zona este de la fortaleza, que delimita con el Club de Yates de Monterreal y que, pese a formar parte del conjunto monumental, no está incluida en la intervención actual. También se solicitó la unificación de la iluminación antigua —en un tramo de 400 metros— con la actual. «Las pruebas muestran claramente dos niveles de luminosidad», apuntó ayer el alcalde baionés.

Precisamente, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, en su informe de autorización de las obras, emitido hace año y medio, había fijado condiciones muy específicas sobre la iluminación del monumento. Entre ellas, la necesidad de garantizar una luz uniforme, evitar sombras excesivas, proteger adecuadamente las luminarias y soterrar las canalizaciones de la primera intervención, que en la actualidad se encuentran a la vista.

El Concello subraya que estas exigencias no se aplicaron en el frente principal de la fortaleza, el más visible desde la villa, donde se mantiene una instalación deficiente y contraria a los criterios patrimoniales indicados.

Las obras, financiadas con fondos europeos Next Generation EU y con un presupuesto de 6,4 millones de euros, incluyen actuaciones en las murallas y puertas de acceso, la torre de la Tenaza, la bóveda de recepción, la casa de Pedro Madruga, el sector del pozo y la iluminación del conjunto amurallado. Estas intervenciones se suman a trabajos previos promovidos por Paradores de Turismo, centrados en limpiezas y restauraciones parciales, así como en la instalación de iluminación inicial.

Para la instalación de los nuevos focos —más de 350— se utiliza tecnología led y se ha realizado el soterramiento del cableado alrededor de la fortaleza, a lo largo de unos dos kilómetros.

Los vecinos y vecinas de Baiona, así como los visitantes, ya aprecian la imponente iluminación de la fortaleza mientras los equipos técnicos revisan los puntos iluminados y trabajan en los ajustes de luminosidad y orientación de los focos.