Nigrán celebra este viernes su concurso de comparsas

Nigrán celebra este viernes, día 20, desde las 21.00 horas su tradicional concurso de comparsas con veinte agrupaciones de toda la comarca inscritas que suman 1.345 participantes. El evento estará presentado por Anxo Fernández, de Confusión, y contará con la animación de calle a cargo de la charanga «Os Támega», protagonista en el Carnaval de Verín, a partir de las 20.00 horas.