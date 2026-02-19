Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán

Un hombre, M.B.G. de 35 años de edad, resultó herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas ubicado en Nigrán.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes, día 17 de febrero, cuando el varón habría impactado contra el suelo al sumergirse en una piscina de cubos de espuma. De esta manera, no fue capaz de salir ya que «no sentía las piernas».

Según relatan testigos presenciales a Europa Press, el varón comenzó a gritar y a pedir ayuda al no poder incorporarse tras chocar contra el fondo de la piscina.

El 112 Galicia recibió la llamada de un particular pasadas las 19.30 horas alertando de lo ocurrido. La persona aseguraba que el hombre se habría lanzado de cabeza y se habría dado un golpe en el cuello. Solicitaba ayuda debido a que el varón estaba herido y había que moverlo con mucho cuidado debido a su estado grave.

Hasta el punto el 061 Galicia desplazó una ambulancia con base en Baiona, ya que la de Nigrán estaba en otro servicio, así como un profesional médico del punto de atención continuada (PAC) de Nigrán.

El suceso ocurrió en un parque de Nigrán / Europa Press

También acudió al lugar una UVI Móvil con base en Mos, debido a la gravedad del caso, al tratarse de una posible afectación medular. Fuentes del 061 consultadas por Europa Press explican que el hombre fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro.

Noticias relacionadas

No obstante, en la actualidad habría sido trasladado a un hospital de A Coruña especializado para tratar su afectación, según fuentes conocedoras de los hechos.