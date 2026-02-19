Baiona inicia la cuenta atrás para su gran fiesta «familiar» con novedades como un elefante gigante animatrónico por las calles

Tras semanas de tempestad llegó la cama y con ella la Festa da Arribada. Baiona inicia la cuenta atrás para su gran cita con la historia con «deseo de sol», tal y como han citado la concejala de Festexos, Ruth Álvarez, y el propio alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, este jueves en la presentación de la trigésima edición de la conmemoración de la llegada de la carabela «La Pinta» con la primicia del Descubrimiento de América, y como anhelan miles de baioneses.

La real villa regresará los próximos días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo a 1493 con su Real Mercado y sus decenas de actividades lúdicas y con novedades como un elefante animatrónico gigante por las calles con el objetivo de mantener el carácter familiar que el gobierno municipal pretende otorgar a la cita.

Crecerá así el espacio infantil de A Palma, donde se suman 32 juegos populares al ya esperada parque temático medieval con castillo y barco pirata incluidos.

Crecerá también la fiesta con más de 200 puestos de artesanía y gastronomía repartidos por la zona de Santa Liberata, el casco histórico y Marqués de Quintanar. Un mercado de época con cada vez más demanda y lista de espera, asegura la edil de Festexos, y solicitudes llegadas desde toda Galicia.

La gran fiesta que celebra el protagonismo baionés en la historia universal amplía actividades, horizontes y presupuesto cada año y esta vez supera los 260.000 euros a la espera de más de 200.000 visitantes en sus tres jornadas, apuntan desde la organización que implica a todas las áreas de gestión municipal.

La Arribada es «cultura, economía e identidade», según recalcó la concejala de Turismo, Sheila González, así como «una plataforma estratégica» de desarrollo económico y «de proyección de nuestra imagen de marca», recalcó el presidente de la Asociación de Comerciates e Empresarios de Baiona, Marcos Comesaña, en el acto de presentación que tuvo lugar esta mañana en la plaza Pedro de Castro con una performance con fuego de Asaco Circo y una degustación de productos típicos de la fiesta como la tarta de Sarmiento, los choripanes deconstruidos o los melindres, que este año sustituyen a os tradicionales ñoclos de Pinzón.

La animación de calle ganará este año en vistosidad con la incorporación de compañías de artistas llegadas de diversos puntos de España como Saltimpumquis, Las Sargantanas o el grupo de música medieval Gaeloc.

Los talleres de oficios tradicionales podrán contemplarse en la Praza do Concello y la alameda de Carabela Pinta y habrá sitio para las demostraciones habituales de cetrería, esgrima o tiro con arco. Pero los principales atractivos seguirán siendo las justas de caballeros de la playa de A Ribeira y la puesta en escena de la Arribada allí mismo.