Los acordeones llegan este sábado a Nigrán

El Auditorio Municipal de Nigrán acoge este sábado, a las 19.00 horas, un concierto de la Banda de Acordeones Metropolitana y su sección juvenil Argonat Band. Para el Concello de Nigrán se trata de una oportunidad única para disfrutar de música de nivel internacional.

