Nigrán tendrá su propio certamen de cine con premios

El Concello de Nigrán tendrá su propio certamen audiovisual suscrito al festival «Cinema a Pedal», cuya quinta edición se celebrará los días 7 y 8 de agosto en el estuario de A Foz. Así, cumplido un lustro de vida, «Cinema a Pedal» da una nueva pedaleada y se convierte en un certamen competitivo, cuyas obras a concurso se proyectarán en los Cines Municipales de A Ramallosa del 16 al 20 de septiembre.

El objetivo del nuevo certamen, en el que se jugarán 2.500 euros en premios, es celebrar la Semana Europea de la Movilidad, estando abierta la recepción de trabajos hasta el 31 de mayo. La competición admite cortometrajes y largometrajes de ficción, documental, animación, cine experimental y propuestas infantiles, tanto de ámbito estatal como internacional. Lo único que tienen que tener en común las obras que se presenten, es que una bicicleta sea protagonista, bien como elemento narrativo, bien como motor de la trama o como hilo conductor, siempre en diálogo con los valores que definen el festival: movilidad activa, sostenibilidad y compromiso social.

«Estamos muy orgullosos de estrenar nuestro primer festival de cine municipal prestando además toda la atención a la sostenibilidad y al activismo social», señala el alcalde, Juan González, que añade que desde el gobierno local tenían claro que el «Cinema a Pedal», emblema ya de Nigrán, debería ser el impulsor del mismo. Así, las obras seleccionadas serán evaluadas por un jurado profesional, que otorgará premios que incluyen un reconocimiento especial del público en las categorías adulta e infantil.

Noticias relacionadas

«Cinema a Pedal» surgió en 2022 en Nigrán con la intención de disfrutar del cine en comunidad y de impulsar una cultura contemporánea comprometida con el territorio y con el cuidado del medio. Por eso, la bicicleta se convierte aquí no solo en un símbolo, sino también en un motor narrativo y una herramienta real de generación de energía, a través de la cual el festival promueve valores como la movilidad sostenible, la salud y la participación ciudadana. Esta es la filosofía con la que nuevamente arrancará los días 7 y 8 de agosto en el estuario de A Foz, con sesiones gratuitas alimentadas por la energía creada por el pedaleo del público.