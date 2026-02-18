Política social
Gondomar tendrá tres viviendas públicas para alquiler
El Concello de Gondomar impulsa la creación de vivienda pública con la puesta en marcha de tres viviendas sociales «destinadas a facilitar el acceso a un hogar digno a las familias con mayores dificultades del municipio», informó el gobierno local, a través de una nota de prensa.
La iniciativa se enmarca «en una política activa y sostenida en materia de vivienda, orientada a dar respuesta a una de las principales demandas sociales de la localidad».
El alcalde Paco Ferreira explica que el Concello ha aprobado y construido ya dos viviendas sociales en el edificio de la antigua escuela infantil de Sequiña, situada en la parroquia de Mañufe. La actuación ha sido posible gracias a la colaboración institucional con la Xunta de Galicia y a la inversión de fondos municipales propios. Ambas viviendas estarán destinadas al alquiler social y se pondrán a disposición de la ciudadanía una vez concluyan los trámites administrativos correspondientes.
De forma paralela, el gobierno local redacta el proyecto técnico para habilitar una tercera vivienda social en el antiguo colegio infantil unitario de Borreiros, recuperando así un inmueble público en desuso para un fin prioritario. Además, se ultiman las bases reguladoras que fijarán criterios para la adjudicación .
Por otra parte, el alcalde Paco Ferreira, indicó que estudia la adquisición de terrenos en el entorno del casco urbano, que serían puestos a disposición de la Xunta con el fin de impulsar nuevas promociones de vivienda pública.
