Baiona y Poio sellan su unión por la difusión de su tradición colombina

Baiona y Poio trabajarán conjuntamente en la protección y divulgación de sus fiestas de la Arribada y Día de Colón. Así lo dejaron por escrito los alcaldes de ambas villas en un acto que tuvo lugar en el Pazo provincial en el día de ayer. «En este acto sale muy reforzada la provincia de Pontevedra porque sirve para poner en valor estas dos fiestas, pero también la tradición marinera, la gastronomía y la belleza de estas dos villas. Además, en nuestra estrategia de turismo, este acuerdo permite avanzar en nuestra apuesta por la desestacionalización y descentralización», declaró el presidente de la Diputación, Luis López, tras la firma del convenio entre el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y su homólogo de Poio, Ángel Moldes.

Los dos regidores sellaron un acuerdo que tendrá una vigencia de cuatro años y los objetivos de realizar un intercambio cultural con presencia de los dos municipios en cada una de las fiestas y acciones divulgativas en centros escolares. «Es la forma de potenciar Baiona y Poio, dos Concellos que tienen características especiales, como su historia y su cultura, con un puerto deportivo o museos relacionados con la navegación», señaló el diputado y regidor de Baiona, Vázquez Almuiña. Por su parte, el alcalde de Poio añadió que «ponemos en valor dos fiestas con mucho arraigo, pero también trasladamos la marca de la provincia y de turismo Rias Baixas, que son productos muy singulares y particulares, como son la Fiesta de la Arribada y el Día de Colón, de los que no muchos territorios pueden presumir».

«Lanzamos un mensaje a todo el mundo de que uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad tuvo su epicentro en la provincia de Pontevedra», afirmo el presidente provincial, agradeciendo a los alcaldes la decisión de elegir a la Diputación como «embajadora» de este evento.