Sobria y Serena sonorizan el entroido de Gondomar con sus chistes

Las actrices Arantxa Treus y Jazmín Abuín, conocidas popularmente como Sobria y Serena, fueron las encargadas de abrir el carnaval de Gondomar, uno de los más participativos del Val Miñor.

Las dos cómicas, que ya suman miles de seguidores en redes sociales gracias a sus originales vídeos, conectaron con el público con una intervención cargada de humor y cercanía, en la que no faltó una colección de chistes que ellas mismas consideran «malos», pero que arrancaron más de una sonrisa entre el público asistente.

Además, desgranaron algunas peculiaridades de Gondomar tras una ardua investigación en la que no faltó la consulta a Wikipedia, que incluso las llevó a conocer a personajes del Gondomar portugués.

La primera jornada del Entroido en Gondomar estuvo marcada por la alta participación y un ambiente festivo que llenó las calles del municipio. Un total de 18 comparsas tomaron parte en el desfile, reflejando el trabajo colectivo de vecinos, asociaciones y agrupaciones culturales que durante meses prepararon vestuarios, coreografías y espectáculos. La cita contó con la presencia de grupos llegados desde distintos puntos del área metropolitana, del Baixo Miño y de A Louriña.

La programación continúa este martes con una jornada infantil desde las 16.30 horas en la Praza Rosalía de Castro y mañana miércoles con el tradicional Enterro da Sardiña. El alcalde, Paco Ferreira, caracterizado como el increíble Hulk, destacó que el Entroido es «una de las expresiones más vivas de nuestra identidad colectiva».