Nigrán urge a la Xunta el arreglo del tejado de un colegio

El Concello de Nigrán reclama a la Xunta de Galicia que intervenga de manera urgente en la cubierta del CEIP Carlos Casares de Vilariño ante el riesgo real de afección estructural a consecuencia de las constantes goteras. Por ello, el alcalde, Juan González, envió el pasado 5 de febrero un escrito oficial a la Consellería de Educación, a su Delegación Territorial y a la Dirección Xeral, recordando que es un asunto de competencia autonómica y exigiendo que se tomen medidas urgentes ante «el peligro que esto supone para el propio edificio y para la seguridad del alumnado».

Este problema no es nuevo en el centro, de hecho, llegó a caer parte del falso techo de un pasillo y en la actualidad la dirección mantiene inutilizada un aula del ala izquierda del centro, afectada por las goteras.

«El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció a principios de año un total de 73,6 millones de euros en el presupuesto de la Xunta de 2026 para invertir en grandes obras de reformas de centros educativos, pero, de momento, y pese a las reiteradas peticiones de la comunidad educativa y del Concello, no tenemos noticias de que se contemple esta intervención en el CEIP Carlos Csares pese a la extrema necesidad», señala el regidor, quien adjuntó al escrito oficial un presupuesto de una empresa especializada que estima la reparación de la cubierta en 267.000 euros.

Noticias relacionadas

«El Concello lleva invertidos en este colegio más de 100 euros en los últimos años para la creación de un bosque-escuela, la construcción de un muro de contención, la remodelación de la entrada, la instalación de un nuevo piso en el patio cubierto», recuerda el alcalde, insistiendo en que la cubierta es una cuestión estructural en la que la Xunta se tiene que «implicar urgentemente».