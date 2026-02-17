Concurso
Nigrán lanza el certamen escolar de relato corto Carlos Casares
El Concello de Nigrán y la Fundación Carlos Casares colaboran un año más para homenajear, potenciar y dar a conocer la figura de la obra de Carlos Casares entre los jóvenes de Nigrán a través de un concurso escolar de relato corto cuyo plazo de presentación de propuestas comenzó el 15 de febrero y remata el 29 de marzo. En esta cuarta edición, el título del certamen toma el nombre de «Lolo en bicicleta, por Nigrán fai volteretas», en referencia al libro que Casares publicó en 1996.
El concurso se dirige al alumnado de Primaria matriculado en alguno de los colegios de Nigrán. Los participantes deben ambientar su historia en Nigrán, y tomar como personajes protagonistas a un niño, Lolo, y a su bicicleta. Las bases completas del certamen están disponibles en la web municipal de Nigrán.
La entrega de premios se realizará en una gran gala el sábado 11 de abril en el Auditorio Municipal de Nigrán, constando en un lote de libros para los cinco primeros clasificados y diplomas para todos los participantes.
