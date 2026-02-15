Desperfectos
Una asociación de Chandebrito reclama mejoras en dos viales locales
Nigrán
La asociación Chandebrito 1807 ha solicitado formalmente al Concello de Nigrán la reparación urgente de dos viales municipales situados en la parroquia: la Estrada de Lapela y el camino de Rúa das Tomadas, tras recibir quejas vecinales por su mal estado.
En Lapela, las aguas pluviales cruzan la calzada y deterioran el asfalto, aumentando el riesgo de daños y accidentes. En Rúa das Tomadas, entre las viviendas 15 y 19, hay tuberías rotas y expuestas. La entidad reclama actuaciones inmediatas en ambas vías.
Los vecinos reclaman mejorar el asfalto en Lapela y la reposición de tuberías en As Tomadas, lo antes posible.
