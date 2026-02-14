La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán

El Concello de Nigrán ha concedido licencia urbanística al Pazo de Cea para la construcción de 25 cabañas de madera elevadas en una parcela de 1.639 metros cuadrados situada junto al Camiño do Lavadoiro y Grolos. El proyecto, promovido por la empresa Organiza Nigrán S.L., supone una inversión cercana a los tres millones de euros y contempla la creación de un campamento de turismo de categoría una estrella, con zona de aparcamiento, senderos peatonales y cierres vegetales perimetrales.

La sociedad promotora fue la encargada de restaurar y rehabilitar en 2011 el histórico inmueble para destinarlo a la organización de eventos. Con esta nueva actuación, amplía su oferta con un modelo de alojamiento que apuesta por la integración paisajística y el turismo sostenible. Las cabañas estarán elevadas sobre el terreno, una fórmula que minimiza el impacto sobre el suelo y favorece la conservación del entorno natural.

El alcalde de Nigrán, Juan González, ha valorado la concesión de la licencia como «una muy buena noticia para el municipio», al considerar que permitirá incrementar el número de plazas hoteleras en un segmento de turismo «de calidad, sostenible y muy respetuoso con el entorno». Según el regidor, este tipo de construcciones buscan «la máxima armonía con la naturaleza» y refuerzan la apuesta del municipio por un modelo turístico diferenciado.

Además, González ha destacado el valor añadido que supondrá para quienes asistan a celebraciones o encuentros en el Pazo de Cea la posibilidad de pernoctar en la misma finca. Esta opción, subraya, aportará un «confort extra» y consolidará el recinto como un espacio integral para eventos.

Dos fases

La licencia establece que la altura de las edificaciones no podrá superar los siete metros y que la ejecución del proyecto, firmado por el arquitecto Ramón Ojea, se desarrollará en dos fases. La primera incluirá la instalación de nueve cabañas, la recepción, los caminos interiores y las infraestructuras básicas. En la segunda se completará el conjunto con las 16 cabañas restantes, los accesos y el aparcamiento.

Noticias relacionadas

El Pazo de Cea, construcción señorial de finales del siglo XVI y antiguo hogar en el siglo XX de la escritora Elena Quiroga, está declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural (BIC). Precisamente por su valor patrimonial, el proyecto ha requerido autorizaciones sectoriales específicas, entre ellas la de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, garantizando así la protección de este enclave histórico.