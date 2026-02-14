Fiestas
Los apellidos y apodos protagonizan «Os linaxes da arribada»
Las inscripciones deben formalizarse antes del próximo día 25 en el Pabellón de Deportes de Baiona
El Concello de Baiona impulsa este año la iniciativa cultural «Os Linaxes da Arribada–O Pobo fai Historia», un proyecto que, según explica el gobierno local, refuerza la identidad colectiva y convierte a los vecinos en protagonistas del desfile institucional de la Arribada. La propuesta pone en valor los apellidos y apodos tradicionales como símbolos de memoria, pertenencia y cohesión social, evocando los linajes, oficios y vínculos comunitarios que marcaron la Baiona de finales del siglo XV.
Las personas interesadas podrán participar representando simbólicamente su linaje, no como título nobiliario, sino como reconocimiento a las familias que contribuyeron al desarrollo de la villa. El Concello coordina y avala la iniciativa, garantizando su rigor histórico y carácter inclusivo.
Las inscripciones deben formalizarse antes del próximo día 25 en el Pabellón de Deportes. Además, el día 16 se celebrará un taller para crear estandartes familiares. El proyecto incluirá el «Libro dos Linaxes da Arribada» digital, concebido como archivo histórico y emocional con vocación de continuidad.
