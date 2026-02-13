Viaje a la Festa do Lacón de Cuntis

Los vecinos de Nigrán pueden participar el próximo domingo 22 en una excursión a la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Cuntis. El Concello organiza el viaje, con un coste de 23 euros por persona, con salida a las 11.00 y regreso a las 19.30. Las inscripciones pueden realizarse hoy en de 9.00 a 12.00 en el centro social de Vilameán.