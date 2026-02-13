Viaje a la Festa do Lacón de Cuntis
Los vecinos de Nigrán pueden participar el próximo domingo 22 en una excursión a la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Cuntis. El Concello organiza el viaje, con un coste de 23 euros por persona, con salida a las 11.00 y regreso a las 19.30. Las inscripciones pueden realizarse hoy en de 9.00 a 12.00 en el centro social de Vilameán.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
- El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove