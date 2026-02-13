Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ley Multirreincidencia
Gondomar reúne el domingo 18 comparsas

El desfile de Entroido de Gondomar llenará las calles de la villa de color este domingo con un total de 18 comparsas participantes. Los actos comenzarán a las 16.30 con el pregón a cargo de la cómica Arantxa Treus desde el balcón del Concello. A las 17.00 se iniciará el recorido por Eduardo Iglesias y Praza Paradela.

