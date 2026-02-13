Gondomar reúne el domingo 18 comparsas
El desfile de Entroido de Gondomar llenará las calles de la villa de color este domingo con un total de 18 comparsas participantes. Los actos comenzarán a las 16.30 con el pregón a cargo de la cómica Arantxa Treus desde el balcón del Concello. A las 17.00 se iniciará el recorido por Eduardo Iglesias y Praza Paradela.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
- El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove