Dunas prefabricadas en Santa Marta

Casi todas las primaveras quedan a la vista sus cantos rodados y es raro el año que el Ayuntamiento no esparza varias toneladas de arena por su superficie para acondicionarla de cara a la temporada de baño. Pero a la concurrida playa de Santa Marta, en Baiona, le han salido unas dunas estos días. No ha sido un milagro, es que el Concello ha intervenido de nuevo para evitar que uno de sus arenales urbanos pierda todavía más.

La cadena de borrascas de las últimas semanas, que arrasó dunas naturales como las de Praia América y Panxón, arrastró tal cantidad que la arena también en Baiona que llegó a cubrir por completo el paseo que rodea la playa de Santa Marta. Así que el gobierno municipal decidió recogerla y amontonarla para que actúe de parapeto frente a las fuertes marejadas y rachas de viento que están por venir, explicaba ayer el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

La barrera de arena ha llamado la atención de numerosos vecinos que aprovechan la tregua entre ciclogénesis para tomar el aire y ejercitarse por la zona, en especial los que respaldan las reivindicaciones de la plataforma que toma el nombre de la citada playa y que lucha contra el relleno de ampliación del puerto deportivo al considerar que sus efectos sobre las corrientes marinas son los responsables de que el arenal se achique cada año más. Temen que desaparezca definitivamente en unos años como consecuencia del nuevo aterramiento.

Esta pequeña duna prefabricada se quedará en la zona, si el mar lo permite, durante una temporada, como protección para evitar un mayor deterioro, en la medida de lo posible, señala e l regidor. Cuando se acerque el verano, el Ayuntamiento realizará las tareas habituales de acondicionamiento para que todo esté listo para recibir a los bañistas, tanto a los locales como a los visitantes, en esta playa y en todas las demás del municipio, tal y como apunta Almuiña.