El certamen de rondallas de Gondomar urge el título de interés turístico gallego

Gondomar espera el título de Festa de Interese Turístico de Galicia tras iniciar los trámites el Concello en diciembre e 2024 y remitir a la Axencia Turismo de Galicia la documentación requerida hace un año. La Corporación considera que el espectáculo cumple con todos los requisitos exigidos para obtener el reconocimiento y urge al departamento autonómico que agilice el proceso para poder presumir de en la próxima edición, la cuadragésimo cuarta. Así lo aprobó ayer en pleno por unanimidad en plena fiebre rondalleira tras el estreno el 1 de enero de la película de Daniel Sánchez Arévalo.

La propuesta del gobierno municipal contó con el respaldo de todos los grupos para instar también a la Xunta a tramitar la declaración de las rondallas como Ben de Interese Cultural (BIC) en la categoría de patrimonio cultural inmaterial con el fin de proteger y conservar su tradición tan arraigada en la localidad y en todo el sur de la provincia.

La sesión sirvió también para aprobar la creación de un servicio de vaciado de fosas sépticas a instancias del BNG, que ya había presentado la propuesta en varias ocasiones y que esta vez contó con el apoyo del gobierno socialista. El alcalde, Paco Ferreira, advirtió de que habrá que elaborar y aprobar una ordenanza para ponerlo en marcha.

No todo fueron acuerdos en el pleno de ayer. La moción de Manifesto Miñor para poner a disposición de la Xunta el solar anexo a la finca de la Casa Peralba para la construcción de vivienda pública quedó rechazada al votar en contra PSOE, PP y BNG. El regidor recalcó que la normativa vigente impide edificar en esa parcela y aludió a un informe del arquitecto municipal que desecha esta opción, además de incidir en que se trata de un espacio de cultural y de ocio para el disfrute vecinal, como también coincidieron nacionalistas y populares. El portavoz de Manifesto, Antonio Araúxo, lamentó que se pierda «esta oportunidade para paliar un problema social porque non queren ver casas baratas nese espazo de rancio abolengo».