Bingo social de Entroido en Nigrán

El Concello de Nigrán organiza este domigno un bingo de Entroido a las 18.00 en el auditorio municipal. El premio al bingo consiste en una cesta con vino, media cacheira, un lacón, chorizos, patata, repollo y garbanzos. La línea estará premiada con una caja de orejas de Carnaval.

