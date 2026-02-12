La película «+Cuñados. Un Entroido criminal», en A Ramallosa

La programación del Entroido continúa hoy en Nigrán con la proyección de la película «+Cuñados. Un Entroido criminal» a las 19.00 horas en el cine municipal de A Ramallosa. Se trata de una secuela de «Cuñados», dirigida por Luis Avilés y protagonizada también por Xosé A. Touriñan, Miguel de Lira y Federico Pérez Rey. Los actos de Carnaval proseguirán en el municipio con el desfile el viernes 20 a las 21.00.