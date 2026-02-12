Los clanes de Baiona, protagonistas de la Arribada

Las hay por apellido, como los Leyenda, Carneiro, Blach, Goce, Cabral, Misa, Vilar, Barreiro... También por mote, como los Caringas, Potes, Cachús, Chaboleiros... Las sagas familiares mandan en el censo poblacional baionés y son todo un símbolo de arraigo del que presumen sus integrantes. Este año estarán presentes en la Festa Arribada y podrán portar su propio estandarte en el desfile que abre cada día los festejos con la visita de los Reyes Católicos al Real Mercado. El novedoso proyecto que impulsa el gobierno municipal con el objetivo de reforzar la identidad colectiva y la participación intergeneracional en los festejos, que este año alcanzan su trigésima edición, se llama se llama «Os linaxes da Arribada. O pobo fai historia».

Y es que la Arribada no solo es el escaparate y conmemoración del hito que convirtió a Baiona en protagonista de la Historia Universal al recibir el 1 de marzo de 1493 la noticia del Descubrimiento de América, sino también un punto de encuentro de sus vecinos, una fiesta de comunidad. Y dentro de esa comunidad están los clanes, también con una larga historia que se remonta en algunos casos a siglos atrás, de la que sus miembros sienten gran orgullo.

«Una de las cosas que más me llama la atención de Baiona es que aquí no se pregunta eso de ‘de quen ves sendo’? sino que la gente ya se presenta como eu son dos...», explica la concejala que está detrás de esta nueva propuesta, Ana Iglesias, responsable del área de Deportes, Política Social e Asociacionismo, que pretende poner en valor los apellidos y apodos tradicionales, muchos relacionados con oficios, que han sido portadores de historia, memoria y pertenencia colectiva. La edil recalca que estos linajes han sido fundamentales para la cohesión social de la villa, relacionados con familias, oficios o vínculos comunitarios que se remontan a la Edad Media».

Poner en valor a las familias

Se trata de reconocer a todas las familias que han contribuido al desarrollo de Baiona y fomentar la implicación de centros educativos, asociaciones vecinales, colectivos culturales y comercio local. Las personas interesadas en participar pueden anotarse en el pabellón de deportes a través de un formulario allí disponible antes del día 25 de febrero.

Aquellas que necesiten ayuda con la elaboración del estandarte podrán acudir a un obradoiro municipal que tendrá lugar este lunes, día 16 de febrero, en el recibidor del Concello de 11.00 a 13.00. En este taller podrán participar un máximo de diez familias, que aprenderán a diseñar su emblema. Las inscripciones pueden realizarse llamando al 660243752, número con el que también pueden contactar en caso de querer elaborar el pendón por su cuenta, para conocer las pautas.

Libro en formato digital

El proyecto no acabará con las celebraciones de los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo. Iglesias espera que se vayan uniendo más familias para consolidarlo en próximas ediciones, pero también prevé la creación del «Libro dos linaxes da Arribada», en formato digital. Será un documento vivo para recogerá cada año los apellidos participantes, con imágenes y textos simbólicos, que se «convertirá en archivo histórico emocional, un recurso cultural y turístico motivo de orgullo colectivo», añade Iglesias.