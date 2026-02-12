Cancelada la cena baile de Entroido de Gondomar
El gobierno municipal de Gondomar ha cancelado la cena baile de Entroido prevista este sábado, 14 de febrero, en el pabellón por falta de aforo. Tan solo se habían inscrito 39 personas, por lo que «la logística del montaje no era viable», explicaba ayer la concejala de Turismo, Rocío Goberna. El desfile de comparsas está previsto el domingo 15 a partir de las 16.00 con 18 agrupaciones inscritas.
