Baile por el Día de San Valentín en el auditorio de Nigrán

El Concello de Nigrán celebra este sábado el Día de los Enamorados con un baile especial en el auditorio municipal de 19.00 a 22.00. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la velada estará amenizada por el trío Arte. Los asistentes disfrutarán de un tentempié a base de chocolate caliente con rosca y se les anima a acudir disfrazados para festejar también el Carnaval.

