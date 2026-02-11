La Xunta renovará tres pantalanes en Baiona por 125.000 euros

La Consellería do Mar invertirá 125.000 euros en la renovación de la madera de los pavimentos, fingers y brazos de amarre de los pantalanes 2, 3 y 4 del puerto pesquero de Baiona. Así lo anunció la conselleira Marta Villaverde durante una visita al muelle de la villa, en la que garantizó también a los dirigentes de la Cofradía de Pescadores A Anunciada que los usuarios podrán acceder a sus embarcaciones mientras duren las obras. Para ello se adoptarán las medidas y aportarán los medios necesarios, según les comunicó.

El proyecto forma parte del plan previsto por el departamento autonómico para, a través de Portos de Galicia, renovar pantalanes y otras instalaciones flotantes en diez puertos de titularidad autonómica. La Xunta prevé una inversión total de 640.000 euros en estos trabajos que se encuentran ya a licitación pública.