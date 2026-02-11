El desprendimiento en la AG-57 entre Vigo y Baiona mantendrá cerrado un carril al menos una semana
La Xunta sitúa el problema en la parte alta del talud y anuncia un refuerzo «gradual desde abajo» por motivos de seguridad vial
Fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia avanzan novedades sobre el desprendimiento de tierras registrado el martes 10 de febrero en la AG-57, a la altura de Gondomar. Los técnicos han detectado que el origen del problema se encuentra en la parte alta de la vía, lo que condiciona los trabajos y prolongará el cierre del carril afectado.
Según traslada la Administración autonómica, debido a la altura del talud será necesario actuar de forma progresiva, «gradualmente desde abajo, al pie de la calzada, reforzándola», y además habrá que disponer de espacio para la maquinaria, por lo que se estima que el cierre del carril durará al menos una semana.
La Xunta asegura que irá actualizando la información sobre la evolución de los trabajos y apela a la prudencia de los conductores mientras dure la incidencia. «Seguiremos informándoles del progreso y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que pueda ocasionar a los usuarios de la AG-57, pero lo más importante es garantizar la seguridad vial», subraya.
El desprendimiento de tierra en plena vorágine de borrascas y temporales obligó a cortar este pasado martes 2,1 kilómetros de la carretera AG-57 a la altura de Gondomar. El derrumbe no afectó directamente al asfalto, pero sí existe riesgo de que caiga nuevo material del talud, que quedó inestable tras las intensas lluvias.
