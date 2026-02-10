Un radar controla la velocidad en Porto do Molle y colegios de Nigrán

Los viales de Nigrán se someten este mes a una campaña de control de velocidad mediante radar, con especial atención al entorno de Porto do Molle y a los accesos a los centros educativos. La Policía Local usará un vehículo perfectamente identificable, no camuflado, cedido por la Dirección General de Tráfico para realizar un seguimiento en aquellos puntos en que los vecinos han denunciado grandes excesos de velocidad y, por lo tanto, inseguridad vial.

«Trátase dunha medida de concienciación que busca impedir atropelos e accidentes en zonas sensibles por ser moi transitadas por peóns, como pode ser o Camiño do Labrego, onde está o Centro de Atención Temperá ao que acuden moitos menores», explica el alcalde, Juan González, que hace referencia a carreteras de Camos empleadas por muchas familias para acercar a sus hijos a los colegios. «Temos rexistrado moitas queixas ao respecto da propia veciñanza que demanda medidas de seguridade viaria. Onde se puido instaláronse bandas reductoras de velocidade, pero consideramos que había que dar un paso máis en termos de concienciación», justifica el regidor, que descarta el afán recaudatorio. «Estamos anunciando esta medida e explicando por qué se toma; os condutores que respectan os límites non teñen ningún problema e, os que non o fan, deben aproveitar para cambiar e incorporar boas prácticas», añade.

Noticias relacionadas

De 100 a 600 euros de multa

Desde la Policía Local de Nigrán advierten de que las multas por exceso de velocidad van de los 100 a los 600 euros y que las infracciones pueden llegar a constituir un delito y que se enfrentan a la pérdida de entre 2 y 6 puntos de carné. «En rectas como las del parque empresarial Porto do Molle hay conductores que superan ampliamente los límites y, como consecuencia, los atropellos en esta zona suelen ser más graves», explica Teodoro de la Peña, jefe del cuerpo de seguridad municipal, que tramitó la cesión del coche-radar de la DGT, que no operaba en el municipio desde hacía veinte años.