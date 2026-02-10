Piden parar el contrato de la basura nigranés

La asociación Chandebrito 1807 solicitó ayer paralizar la contratación de la recogida de basura ante las «irregularidades» que, según su presidente, Carlos Gómez, arrastra. El representante vecinal habla de «unha chafallada máis» en la tramitación: la convocatoria de la mesa de contratación este jueves para abrir las ofertas económicas como acto no público, «cando as cláusulas estipulan que sexa público».