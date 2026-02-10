Nigrán estrena padrón virtual

A agrupación miñorana do Movemento Galego pola Defensa das Pensións e dos Servizos Públicos (Modepen) organiza mañá, mércores 11, unha charla sobre dependencia e discapacidade. O epidemiólogo e especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública Paco V. Vizoso explicará os problemas e como mellorala. Será ás 20.00 horas na aula de cultura Ponte de Rosas de Gondomar, sede do IEM.

Los ciudadanos de Nigrán ya pueden darse de alta en el padrón o solicitar volantes y certificados de empadronamiento sin moverse de casa. El Concello acaba de poner a disposición de la población una oficina virtual a través de la sede electrónica, en la que también pueden hacer cambios de domicilio, renovar o confirmar la residencia, etc. Todo gratis y sin desplazarse a dependencias municipales.