Un desprendimiento de tierra obliga a cortar 2 kilómetros de la AG-57 en Gondomar

Un desprendimiento de tierra en plena vorágine de borrascas y temporales ha obligado a cortar 2,1 kilómetros de la carretera AG-57 a la altura de Gondomar. El derrumbe no afectó directamente al asfalto, pero sí existe riesgo de que caiga nuevo material del talud, que quedó inestable tras las intensas lluvias.

Así lo ha anunciado la propia Xunta de Galicia, responsable de su corte al tratarse de una vía autonómica. La incidencia, que se prevé que se prolongue al menos hasta mañana, afecta concretamente al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 15,500 y 17,600 en sentido Baiona.

Para sortear el susodicho trecho, el tráfico se ha desviado a uno de los carriles contrarios, resultando estos, así, de doble dirección.

Un geólogo y técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas acudirán este miércoles al punto «para estudiar las medidas a adoptar», según ha informado la propia Xunta a través de una nota.

Es el segundo corte que se produce en menos de una semana en la Autopista do Val Miñor y prácticamente en el mismo punto. El pasado día 4 de febrero, también en Gondomar, fue necesario cerrar un carril tras salirse de la vía y volcar un tráiler que transportaba un camión hormigonera sobre su plataforma.