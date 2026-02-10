Un desprendimiento de tierra obliga a cortar 2 kilómetros de la AG-57 en Gondomar
La incidencia en la autopista afecta a un tramo en sentido Baiona y se prevé que se prolongue al menos hasta mañana
Un desprendimiento de tierra en plena vorágine de borrascas y temporales ha obligado a cortar 2,1 kilómetros de la carretera AG-57 a la altura de Gondomar. El derrumbe no afectó directamente al asfalto, pero sí existe riesgo de que caiga nuevo material del talud, que quedó inestable tras las intensas lluvias.
Así lo ha anunciado la propia Xunta de Galicia, responsable de su corte al tratarse de una vía autonómica. La incidencia, que se prevé que se prolongue al menos hasta mañana, afecta concretamente al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 15,500 y 17,600 en sentido Baiona.
Para sortear el susodicho trecho, el tráfico se ha desviado a uno de los carriles contrarios, resultando estos, así, de doble dirección.
Un geólogo y técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas acudirán este miércoles al punto «para estudiar las medidas a adoptar», según ha informado la propia Xunta a través de una nota.
Es el segundo corte que se produce en menos de una semana en la Autopista do Val Miñor y prácticamente en el mismo punto. El pasado día 4 de febrero, también en Gondomar, fue necesario cerrar un carril tras salirse de la vía y volcar un tráiler que transportaba un camión hormigonera sobre su plataforma.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Genios que murieron en la miseria: las luces y sombras del «siglo de oro» de los canteros gallegos