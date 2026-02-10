Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entroido

Coplas con moito humor e reivindicacións en Vincios

As do Penico e Embutidos nun traxe lanzaron críticas ao goberno municipal no certamen

Un momento da actuación da nova comparsa As do Penico.

N.P.

Gondomar

Rimas cargadas de retranca e de humor, moitas risas e aplausos desataron as comparsas que esta fin de semana inauguraron o Entroido de Gondomar na quinta edición do certame de coplas que organiza a asociación cultural Centáurea,que se trasladou ao centro cultural de Vincos ao non responder o goberno municipal a solicitude.

O goberno municipal foi branco de boa parte dos versos musicados das comparsas participantes. «E se a pozo negro cheira/ e auga está contaminada/ é por culpa de Ferreira/ que non quere saber nada», cantaron As do Penico, a comparsa creada pola Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servizos para a ocasión.

Embutidos nun traxe, outra agrupación integrada por xente do municipio, tamén puxo o foco na política local. Non tanto Os Tarteiras, de Vigo, que tamén animaron o acto, conducido polos regueifeiros Bieito Lobariñas e Luís Caruncho.

