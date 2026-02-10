Baiona gana una asociación vecinal

Con permiso de las que operan en parroquias como Castro e Ladeira en Sabarís o los centros culturales, más centrados en actividades lúdicas, o incluso los movimientos ciudadanos espontáneos contra proyectos concretos como el campo de golf de Baredo o el parking de A Palma en su día, el núcleo urbano de Baiona carece, históricamente, de una asociación vecinal consolidada. La plataforma Salvemos Santa Marta, creada hace siete meses para mostrar el rechazo ciudadano contra el relleno de la ampliación del puerto deportivo, quiere poner fin a ese déficit y «ampliar o espazo de acción», explica su presidente, Rafael Lores. Ahora pasará a llamarse Movemento Veciñal (MoVe) Baiona.

La entidad mantiene su objetivo inicial de «seguir pendentes de todo o que ocorre en torno ao recheo», trabajo por el que se han granjeado el apoyo de cientos de personas que han participado en sus 53 concentraciones de protesta, en la recogida de firmas o en el envío masivo de recursos contra la ampliación de la concesión del puerto deportivo por parte de Portos de Galicia hasta el año 2052.

Pero ahora también pretende ser «un espazo máis amplo de convivencia, participación e representación veciñal, aberto non só á defensa ambiental, senón tamén aos ámbitos social e cultural da vida baionesa», según explica a través de las redes sociales la directiva integrada por Rafael Lores (presidente), Eva Nájera (vicepresidenta), Enrique Cabral (secretario), Mari Carmen Leyenda (tesorera), y los vocales Pablo Vasconcellos y Manuela Soliño, a los que se acaban de sumar también Duarte Vidal, Víctor López y Nerea Álvarez.

La indignación contra el aterramiento que consideran un atentado contra la riqueza ambiental y paisajística de la bahía de Baiona ha unido a muchos baioneses y baionesas y la pretensión ahora es mantener ese espíritu y «ocupar ese espazo común que reúna a todos aqueles que cren que Baiona vale a pena, fomentando o diálogo, a colaboración e a participación activa e defendendo o dereito fundamental ao desacordo respectuoso». «Queremos manternos en contacto coa veciñanza para coñecer os problemas que lles afectan e trasladar as inquedanzas, ser correa de transmisión a nivel reivindicativo coas administracións ou con quen corresponda», destaca el presidente.

Con un total de 145 socios, inician una campaña de captación para aumentar el respaldo vecinal y animan a las baionesas y baioneses a «participar activamente nesta nova etapa ilusionante, así como difundir o proxecto entra familiares e amigos». Los interesados pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales. La cuota es de 5 euros al año.