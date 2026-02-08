Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derrumbe en Monte Lourido tras los temporales

El alud se ha producido en la cara de A Foz y ha obligado a cerrar al tráfico el paseo que lo rodea

“A terra xa non aguanta máis”, lamenta el alcalde

Neli Pillado

Nigrán

Las consecuencias de la cadena de temporales continúan manifestándose en Nigrán pese a la tregua atmosférica de hoy. Parte de la ladera de Monte Lourido se ha desmoronado esta tarde y el Concello ha cortado al tráfico el vial que rodea el enclave.

Los efectos del fuerte oleaje que en los últimos días ha golpeado el litoral nigranés y de las intensas precipitaciones han quedado patentes en las dunas de Praia América y Panxón y en los paseos marítimos del municipio, todos cerrados por seguridad para evitar daños personales, pero hoy se han detectado también en las proximidades del estuario de A Foz.

Tal y como apuntan numerosos expertos y como indica el propio alcalde, Juan González, “a terra xa non aguanta máis”. El excedente de agua parece haber colapsado el terreno pese a contar con raíces de árboles que han acabado literalmente en la marisma.

El incidente tuvo lugar a pocos metros de la popularmente conocida como cala “do ovo frito”, cerca del acceso a la península que separa A Foz de Praia América, en torno a las tres de la tarde. La Policía Local de Nigrán colocaba un cartel advirtiendo del corte del vial y unas vallas para impedir el paso unos metros adentro, de manera que solo está permitido el acceso a peatones y residentes con precaución.

“Decidimos pechar o tráfico por seguridade para as persoas, para evitar calquera accidente, e para o propio terreo, polo risco de que continúe caendo terra co peso”, explica el regidor.

No tardaron en aparecer decenas de curiosos para comprobar lo ocurrido y fotografiar los resultados del desprendimiento.

