Derrumbe en Monte Lourido tras los temporales

Las consecuencias de la cadena de temporales continúan manifestándose en Nigrán pese a la tregua atmosférica de hoy. Parte de la ladera de Monte Lourido se ha desmoronado esta tarde y el Concello ha cortado al tráfico el vial que rodea el enclave.

Los efectos del fuerte oleaje que en los últimos días ha golpeado el litoral nigranés y de las intensas precipitaciones han quedado patentes en las dunas de Praia América y Panxón y en los paseos marítimos del municipio, todos cerrados por seguridad para evitar daños personales, pero hoy se han detectado también en las proximidades del estuario de A Foz.

Tal y como apuntan numerosos expertos y como indica el propio alcalde, Juan González, “a terra xa non aguanta máis”. El excedente de agua parece haber colapsado el terreno pese a contar con raíces de árboles que han acabado literalmente en la marisma.

El incidente tuvo lugar a pocos metros de la popularmente conocida como cala “do ovo frito”, cerca del acceso a la península que separa A Foz de Praia América, en torno a las tres de la tarde. La Policía Local de Nigrán colocaba un cartel advirtiendo del corte del vial y unas vallas para impedir el paso unos metros adentro, de manera que solo está permitido el acceso a peatones y residentes con precaución.

“Decidimos pechar o tráfico por seguridade para as persoas, para evitar calquera accidente, e para o propio terreo, polo risco de que continúe caendo terra co peso”, explica el regidor.

No tardaron en aparecer decenas de curiosos para comprobar lo ocurrido y fotografiar los resultados del desprendimiento.