El PP exige que la subida de la basura vuelva a pleno en Gondomar

El grupo municipal del PP de Gondomar ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 24 de diciembre que aprobaba la «subida brutal» de la tasa de la basura con el voto de calidad del alcalde, Paco Ferreira, ya que empataron los apoyos del gobierno del PSOE con los rechazos de la oposición.

La portavoz de los populares, Paula Bouzós, argumenta que el asunto debe debatirse nuevamente en pleno al apreciar irregularidades en la sesión en que se aprobó, ya que no se respondieron las alegaciones del PP ni se aportó el informe obligatorio de la Secretaría Municipal. Acusa a Ferreira de «querer sacar adelante a toda prisa una subida totalmente injusta y desproporcionada» y de «saltarse el procedimiento a la torera». Insta además a la concejala no adscrita Rocío Cambra a acudir al nuevo debate, ya «que se ausentó de manera muy cobarde para permitir la aprobación de la tasa sin que los vecinos se le echaran encima».