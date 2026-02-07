Política
El PP exige que la subida de la basura vuelva a pleno en Gondomar
Redacción
El grupo municipal del PP de Gondomar ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 24 de diciembre que aprobaba la «subida brutal» de la tasa de la basura con el voto de calidad del alcalde, Paco Ferreira, ya que empataron los apoyos del gobierno del PSOE con los rechazos de la oposición.
La portavoz de los populares, Paula Bouzós, argumenta que el asunto debe debatirse nuevamente en pleno al apreciar irregularidades en la sesión en que se aprobó, ya que no se respondieron las alegaciones del PP ni se aportó el informe obligatorio de la Secretaría Municipal. Acusa a Ferreira de «querer sacar adelante a toda prisa una subida totalmente injusta y desproporcionada» y de «saltarse el procedimiento a la torera». Insta además a la concejala no adscrita Rocío Cambra a acudir al nuevo debate, ya «que se ausentó de manera muy cobarde para permitir la aprobación de la tasa sin que los vecinos se le echaran encima».
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»