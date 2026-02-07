Medio Ambiente
Catalogan la biodiversidad del fondo de la bahía de Baiona
Redacción
Realizar un inventario de la fauna marina, incluidas especies comerciales y accesorias, de indicadores de ecosistemas vulnerables y áreas a proteger que sirva a los administradores pesqueros y ambientales de base científica para proteger la biodiversidad y los hábitats e implementar la gestión sostenible del fondo marino. Es el objetivo de l proyecto Ensenada, que se ha puesto en marcha en la bahía de Baiona, financiado por la Fundación Ibercaja y desarrollado por la Universidade de Vigo con la colaboración de la empresa Zoomare y de la Cofradía de Pescadores A Anunciada.
El Concello de Baiona informó ayer de esta iniciativa que contará con un Centro de Biodiversidade Mariña en Porto do Molle y destacó su importancia e interés porque «actualmente no se cuenta con herramientas que faciliten la gestión pesquera de la ensenada de Baiona».
