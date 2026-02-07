El artista de moda es de Baiona

Todo empezó cuando se anotó a las extraescolares de pintura en el colegio de Sabarís hace no tanto... Le encantaba dibujar y se tomó aquella actividad como una oportunidad para mejorar la técnica, pero nunca pensó que viviría de ello. Estudió Arquitectura en A Coruña y trabajó en un estudio en Tenerife mientras pintaba por afición. Cuadros, ropa y lo que pillara. Hasta que la casualidad quiso que un ejecutivo de Zara Kids viese una sudadera suya y le encargase una colección para niñas. Sus obras empezaban a despegar y el pasado julio firmaba la campaña publicitaria del Día de Galicia de El Corte Inglés. Ahora no solo ha diseñado la colección de San Valentín que Springfield acaba de sacar al mercado, sino que ha dado el salto al modelaje posando con sus propias prendas en la web de la marca.

Las flores, parte esencial en su trabajo, vuelven a estar muy presentes en las sudaderas, camisetas y jerseys que él mismo muestra en myspringfield.com. Se presenta como «Alei, un artista de Baiona, un pueblo pequeño de Galicia» en la promoción «on line», en la que defiende «el amor cotidiano». La colección, explica, «está inspirada en la idea de que el amor que es como una flor, reivindica el cuidado diario, los pequeños gestos y los detalles cotidianos. Una colección para san Valentín y para el resto del año. Porque hay que querer mucho y todos los días». De ahí que incluya regaderas para alimentarlo en las estampaciones y frases como «need money for flowers», necesito dinero para flores en español.

Una filosofía que sin duda ha ayudado a este polifacético baionés a alcanzar el sueño de labrarse una carrera como artista, ahora afincado en Madrid. El amor por lo que hace se percibe en cada uno de los inocentes trazos que componen sus obras, un canto a la sencillez que encandila a sus más de quince mil seguidores en redes y a alguna que otra influencer que ha colgado sus cuadros en casa.

Tampoco se le da mal el modelaje, a juzgar por las fotografías con la ropa para Springfield. ¿Quién sabe si se le ha abierto una nueva faceta en su trayectoria artística? n