Presentan libro sobre Ruth Matilda Anderson

A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 20.00 horas a presentación do libro «Ruth Matilda Anderson. Tradutora das marxes», editado por Laiovento, a cargo da súa autora, Alba Rodríguez Saavedra. O ensaio desenmascara os mecanismos que ocultaron a monografía de Anderson sobre Galicia, que reivindicaba a muller rural.