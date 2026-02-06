Espacio público
Portos cierra una parte de A Doca por seguridad
El área de descanso con bancos pilotada desaparecerá con la futura reforma por desgaste de la estructura
El espigón de A Doca no solo será decorado con un mural que recogerá la esencia marinera de Baiona con la reforma integral prevista este año por parte de Portos de Galicia y el Concello de Baiona en colaboración con la Fundación Banco Sabadell. Las obras, que según anunciaron las tres partes implicadas en julio, afectarán también a la morfología de uno de los espacios de ocio más concurridos de la localidad, que perderá el área de descanso anexa, en la que se sitúan tres grandes bancos, por el deterioro que presenta su esqueleto, según confirma Portos, que la ha cerrado ya para evitar riesgos.
Los baioneses que estos días hayan desafiado a los temporales para pasear o mantener su rutina de ejercicio diario se han encontrado con unas vallas metálicas alrededor de la plataforma pilotada y unos carteles que la califican de «área restrinxida» y prohíben el paso a personal no autorizado. Los letreros advierten incluso a los viandantes de que entrar en el recinto constituye «una infracción en materia de seguridad».
La decisión responde al «desgaste da estructura», indican desde el organismo autonómico. A simple vista, se aprecia que el óxido invade los pilotes, pero los estudios previos a la reforma prevista confirman el deterioro.
El coste de la intervención ascenderá a 422.750 euros. El organismo autonómico aporta 332.750 para la obra civil, que incluye la retirada de este apéndice, además de una limpieza profunda del murallón previa al pintado del mural, que financiará la entidad bancaria con 90.000 euros.
Será una obra de arte fundamentada en el sentir de los baioneses, ya que se ha abierto un proceso participativo en el que colectivos, colegios y particulares aportan sus experiencias y recuerdos relacionados con A Doca. Y es que se trata de un lugar muy presente en la biografía de cada baionés o baionesa, visitado con diferentes fines y a todas las edades. Unos acuden a caminar o ejercitarse, otros a pasar las horas con las amistades, a pescar o incluso a tomar el sol en verano o a disfrutar de la soledad al aire libre junto al mar.
Se desconoce todavía quién será la autora del trabajo. El gobierno municipal solo ha desvelado su género, femenino. Sea quien sea, deberá seguir las pautas del informe que elaboren los mediadores de la cooperativa de gestión cultural ZEMOS98. Además de entrevistarse con cientos de personas, la última vez el viernes pasado en un encuentro abierto a la ciudadanía, los expertos investigan en diversos archivos para elaborar un informe completo sobre la historia y evolución de este lugar tan emblemático para los baioneses.
Su función inicial era reforzar la seguridad de la bahía de Baiona como área de abrigo para las embarcaciones, pero a lo largo de los años se ha convertido también en un punto de encuentro.
