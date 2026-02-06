Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita con la historia

La Festa da Arribada ya tiene cartelería

El ilustrador baionés David Sierra diseña la imagen de la trigésima edición de la celebración

La presentación del cartel de la Arribada, ayer, en Sabarís. |

Redacción

Baiona

La cartelería de la XXX Festa da Arribada vuelve a otorgar protagonismo a la carabela «La Pinta» que trajo la primicia del Descubrimiento de América a Baiona el 1 de marzo de 1493 en tonos rojos y verdes. El ilustrador local David Sierra firma de nuevo el diseño de la imagen de la cita baionesa con la historia.

El gobierno municipal presentó ayer en Sabarís el material promocional y dio el pistoletazo de salida a trigésima ediciónde las celebraciones que devolverán a la villa al siglo XV los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

