La Festa da Arribada ya tiene cartelería

La cartelería de la XXX Festa da Arribada vuelve a otorgar protagonismo a la carabela «La Pinta» que trajo la primicia del Descubrimiento de América a Baiona el 1 de marzo de 1493 en tonos rojos y verdes. El ilustrador local David Sierra firma de nuevo el diseño de la imagen de la cita baionesa con la historia.

El gobierno municipal presentó ayer en Sabarís el material promocional y dio el pistoletazo de salida a trigésima ediciónde las celebraciones que devolverán a la villa al siglo XV los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.