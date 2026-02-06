El Entroido nigranés repartirá 6.000 euros

El Concello de Nigrán repartirá 6.000 euros en premios en el desfile de comparsas, previsto el día 20. El plazo de inscripción sigue abierto hasta el próximo jueves 12 y la ganadora se llevará 900 euros. La segunda recibirá 700 y los siguientes clasificados recibirán 500, 400 y 300. De la séptima clasificada a la vigésima contarán con una ayuda de 200 euros,300 más las locales.