Digitalización para pymes en Gondomar

O centro neural de Gondomar, no edificio da Xefatura da Policía Local, acollerá do 23 ao 25 de febreiro unhas xornadas gratuitas dirixidas a autónomos sobre dixitalización, facturación electrónica, ciberseguridade, posicionamento web e redes sociais. A inscripción está aberta a través do correo antonio.juncal@estudiosrafer.es.