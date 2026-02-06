Digitalización para pymes en Gondomar
O centro neural de Gondomar, no edificio da Xefatura da Policía Local, acollerá do 23 ao 25 de febreiro unhas xornadas gratuitas dirixidas a autónomos sobre dixitalización, facturación electrónica, ciberseguridade, posicionamento web e redes sociais. A inscripción está aberta a través do correo antonio.juncal@estudiosrafer.es.
