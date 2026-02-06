Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclo de debates sobre xornalismo

O Instituto de Estudos Miñoráns organiza un novo ciclo de faladoiros, «Xornalismo e información», no que participarán profesionais de prestixio como David Reinero, que abre o programa o día 20 de febreiro na aula de cultura Ponte de Rosas ás 20.00 horas, María Xosé Porteiro, Antón Losada e Tareixa Navaza.

