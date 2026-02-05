Obradoiro de flores de glicinia para o 8-M no IES Auga da Laxe
O IES Auga da Laxe e a Concellería de Igualdade de Gondomar levan a cabo a iniciativa «Glicinias para o 8-M», un obradoiro de gancho para aprender a tecer estas flores, que se colgarán ese día nunha árbore da entrada do centro. Esta tarde, a actividade ábrese a todas as asociacións e entidades de Gondomar de 17.00 a 19.00 horas no propio instituto.
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas