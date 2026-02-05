Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiro de flores de glicinia para o 8-M no IES Auga da Laxe

O IES Auga da Laxe e a Concellería de Igualdade de Gondomar levan a cabo a iniciativa «Glicinias para o 8-M», un obradoiro de gancho para aprender a tecer estas flores, que se colgarán ese día nunha árbore da entrada do centro. Esta tarde, a actividade ábrese a todas as asociacións e entidades de Gondomar de 17.00 a 19.00 horas no propio instituto.

