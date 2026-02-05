Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona cancela su Entroido por las previsiones de tiempo

El Concello de Baiona decidió ayer cancelar el desfile de comparsas del Entroido, previsto este sábado, y el Enterro da Sardiña que iba a celebrarse a continuación debido a las previsiones meteorológicas adversas. La alternativa que manejaba la Concellería de Festexos era el domingo, pero el pronóstico tampoco garantizaba «o correcto desenvolvemento dos actos».

