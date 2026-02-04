Los proyectos eólicos vuelven a rondar la Serra da Groba dos años después

Hace apenas dos años, el 28 de febrerode 2024, el Diario Oficial de Galicia publicaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático sobre el último de los proyectos eólicos tramitados en los montes del Val Miñor y el Baixo Miño. La Xunta tumbaba el Torroña I (cuatro aerogeneradores de 230 metros de altura y 22,8 megavatios) previsto en Viladesuso, en Oia, por su impacto en el patrimonio histórico y en el paisaje.

Atrás quedaban años de lucha ciudadana por mantener la Serra da Groba libre de actividades industriales que afectasen a sus ecosistemas, su belleza natural y su riqueza cultural. Pero ya entonces, la plataforma SOS Groba celebraba el éxito con cautela. “Gañamos a batalla, pero a amenaza eólica segue na Groba”, decían. El boletín oficial de la Xunta publica hoy la solicitud de otros cuatro molinos en los montes miñoranos y miñotos y el inicio del proceso de información pública. Estos miden 1,88 metros de alto (105 metros de poste y 73 de pala) y se ubicarían también en Viladesuso.

El anuncio recoge cuatro solicitudes por parte de las compañías Savanna Power Solar 21 S.L.U. y Arena Power Solar 9 S.L.U., las dos con domicilio social en Sevilla, que piden autorización para instalar los parques Margarita 18, Cote, Nao 19 y Galera 25, los cuatro en Viladesuso con un único molino cada uno y 4,99 megavatios de potencia.

Gráfico del Instituto de Estudos Miñoráns con la ubicación de los aerogeneradores y las líneas de evacuación. / IEM

Las poligonales de estos parques eólicos, es decir la superficie afectada por toda la instalación de la línea de evacuación de alta tensión y sus elementos, se extienden a lo largo de 10 kilómetros hasta llegar a la estación de transformación de Borreiros, en Gondomar, pasando muy cerca del Alto da Groba, entre el Alto do Montouto y el mirador de O Cortelliño, en la parroquia baionesa de Belesar, y por Santa Cristina de A Ramallosa. La inversión prevista supera los 26 millones de euros.

La ubicación de los aerogeneradores es muy próxima al del último proyecto descartado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cerca del las Sobreiras do Faro, catalogadas como Espazo Privado de Interese Natural (EPIN) e incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. El informe que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural emitía hace dos años incidía precisamente en esta posible afección, mientras que el de la Dirección Xeral de Patrimonio subrayaba el impacto visual de los molinos sobre un bien de interés cultural como el monasterio de Oia, sobre el Camiño Portugués da Costa, así como las iglesias parroquiales del entorno.

Recreación del recorrido de las líneas de evacuación de alta y media tensión de los parques eólicos. / IEM

Hace casi veinte años que el sector eólico pretende aprovechar la emblemática Serra da Groba. Los primeros proyectos aparecieron en 2007 y la compañía que los impulsaba, Eurovento, renunciaba después de tres años de trámites infructuosos por la presión social. En 2020 entraban en escena los recordados Alberiño I, Merendón, Toroña y Torroña 1, que la Xunta echaba por tierra por declaraciones de impacto ambiental negativas.

Ahora evalúa estas nuevas propuestas y sigue vigente el Plan e Interese Eólico (PIE) en la zona, avierte Bruno Centelles, portavoz de SOS Groba. “Renace a ameaza eólica na Serra da Groba”, lamenta, además de advertir que la lucha ciudadana vuelve a la carga.