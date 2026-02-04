Nigrán urge a Costas y Xunta planes para «convivir co cambio climático»
El Concello clausura los paseos de Panxón y A Madorra ante nuevos daños del oleaje
El alcalde llama a la ciudadanía a «respectar as sinalizacións para seguir sen danos persoais»
Con las playas y las dunas arrasadas y los paseos marítimos destrozados por la fuerza del oleaje de los últimos días, el gobierno municipal de Nigrán lanza un SOS a las administraciones estatal y autonómica en busca de soluciones de futuro.
No hay más que fijarse en la erosión que los temporales cada vez más intensos causan en la línea de costa desde hace una década —bien arrastrando arena, bien rompiendo elementos urbanos— para concluir, explica el alcalde, Juan González, que «o cambio climático estanos afectando cada vez máis». No solo al nigranés, destaca, «senón a todos os municipios costeiros». Por eso reclama que los organismos competentes «nos axuden a facer unha planificación para convivir» con estos fenómenos meteorológicos tan agresivos.
Tras otra noche de daños por el fuerte oleaje, el gobierno municipal se vio obligado este martes a cortar los paseos marítimos por seguridad. La fuerza del mar desprendió buena parte de la barandilla del de Panxón y rompió tablones de la pasarela de madera hacia el puerto, cerrada por Portos de Galicia.
El voladizo de madera de A Madorra también resultó dañado y se mantuvo cortado también el acceso a Area Fofa, que presenta varios socavones.
Por el momento, el Concello trabaja para paliar los efectos de las sucesivas borrascas, señala el regidor.
Los operarios municipales han retirado farolas, un aseo y varias duchas con peligro de caerse ante el nuevo desnivel del arenal, además de las barandillas desprendidas del paseo. Cuando pasen las borrascas, será momento «avaliar polo miúdo todos os danos e pedir todas as axudas pendentes», señala González.
El alcalde considera que reparar los destrozos no será suficiente, sino que hay que aportar soluciones de futuro. Así se lo trasladó el lunes al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que visitó el municipio para entregar las llaves del antiguo ambulatorio de Panxón. El dirigente estatal recogió el guante, aunque advirtió que aún no están claras las atribuciones tras el traspaso de competencias de gestión de la costa del Gobierno central a la Xunta en julio.
En cualquier caso, el gobierno municipal de Nigrán buscará «asesoramento» en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico «a ver cal pode ser a solución». Lo que de momento tiene claro González es que la recuperación de las dunas que el Ayuntamiento llevó a cabo en los últimos años «serviu de parapeto para que o mar non causase danos maiores». Por suerte, subrayó, «non hai que lamentar danos persoais» y con el fin de que las afecciones sigan siendo solo materiales instó a la población a la prudencia y « respectar todas as sinalizacións».
