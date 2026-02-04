Baiona acuerda con los comuneros otros 25 años de uso de Val de Martín

Los deportistas y clubes baioneses, en especial los relacionados con el fútbol, podrán utilizar el campo de Val de Martín durante otros 25 años gracias al convenio firmado recientemente entre el Concello y la comunidad de montes de Baredo. Un acuerdo que garantiza, según explican desde el gobierno municipal, estabilidad jurídica y planificación a largo plazo, más horas disponibles y capacidad para acoger eventos de mayor dimensión en el municipio.

Un trámite con el que los dirigentes municipales tratan de facilitar la práctica deportiva, dado que «apostar por el deporte es apostar por la salud pública. Cada euro invertido en instalaciones deportivas revierte directamente en el bienestar de la población», recalca el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

En esta línea, el regidor destaca los proyectos desarrollados desde 2023 por su equipo, que rondan los 1,5 millones de euros, mediante fondos propios, de la Diputación y de la Xunta, y que incidieron en seguridad, accesibilidad universal, eficiencia energética y aumento de horas de uso.

Entre las intervenciones realizadas en este mandato, con Ana Iglesias al frente de la Concellería de Deportes, destacan la reforma integral del Campo do Aral-Fontiñas, donde se renovó el alumbrado, los vestuarios, el cierre y se habilitó una grada cubierta. En el pabellón municipal se reparó la cubierta e impermeabilizó la fachada, se ampliaron los vestuarios, se mejoró la seguridad y se repararon los vestuarios del gimnasio. En el de Fontes, la pista ya es accesible, igual que las duchas, y se creó una cubierta conectada con el colegio para que los niños no se mojen al desplazarse desde clase.