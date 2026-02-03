El viejo centro de salud de Panxón ya es de Nigrán durante 50 años

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, entregó ayer las llaves del antiguo ambulatorio de Panxón al alcalde de Nigrán, Juan González, durante una visita al edificio en el que el Concello prevé habilitar un centro social para mayores en la planta baja y la sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en el primer piso.

Tras siete años de trámites, la cesión oficial de ayer tendrá una duración de 50 años. Ahora, el gobierno municipal ha de consignar la partida necesaria para rehabilitar el inmueble, cuantificada por los técnicos municipales en algo más de medio millón de euros.