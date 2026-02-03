Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañufe celebra su romería de San Blas

La parroquia de Mañufe acoge hoy la tradicional romería de San Blas con misas cada hora desde las 8.00 hasta alas 12.30 —momento en que dará comienzo la solemne seguida de procesión si el tiempo lo permite— y desde las 17.00 hasta las 20.00 horas. Informa Riveiro.

