Curso para autónomos y pymes en Baiona

El Concello de Baiona oferta unas jornada sde digitalización de pymes los días 9, 10 y 11 de febrero de 16.30 a 19.30 en el multiusos Ángel Bedriñana, bajo la plaza de abastos. Los asistentes aprenderán facturación electrónica, ciberseguridad, control horario digital, marketing o inteligencia artificial para empresas. Los interesados pueden anotarse a través del mail antonio.juncal@estudiosrafer.es.