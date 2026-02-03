Curso para autónomos y pymes en Baiona
El Concello de Baiona oferta unas jornada sde digitalización de pymes los días 9, 10 y 11 de febrero de 16.30 a 19.30 en el multiusos Ángel Bedriñana, bajo la plaza de abastos. Los asistentes aprenderán facturación electrónica, ciberseguridad, control horario digital, marketing o inteligencia artificial para empresas. Los interesados pueden anotarse a través del mail antonio.juncal@estudiosrafer.es.
