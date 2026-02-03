Cerrados los paseos marítimos de Panxón por seguridad tras otra noche de destrozos
El oleaje arrancó la barandilla del paralelo a la playa y dañó los de madera del puerto y A Madorra
Nueva noche de destrozos en el litoral de Nigrán. La fuerte marejada no dio tregua ni a las dunas, que erosionó todavía más, ni tampoco al paseo marítimo, al que arrancó las barandillas en un tramo de 300 metros, además de levantarle numerosas baldosas de la superficie y piedras de la base.
El Concello ha colocado unas vallas para impedir el paso a los viandantes por seguridad, explica el alcalde, Juan González. “Temos que tomar todas as precaucións para evitar accidentes”, recalca, además de llamar a la población a la prudencia a la hora de acercarse a la línea de costa.
Portos de Galicia ha cerrado también con una cinta el tramo de paseo peatonal de madera que une la zona del arenal con el puerto pesquero y el Ayuntamiento ha colocado también un precinto en la pasarela paralela a la calzada en A Madorra, dado que ambas estructuras han quedado dañadas como consecuencia del oleaje de la última noche.
Operarios municipales trabajan en la retirada de los restos metálicos que las olas desperdigaron por lo que queda de la playa y el Ayuntamiento prevé apartar la caseta de salvamento de la playa de Panxón, dado que la marejada la ha dejado al borde de un talud.
Las medidas de precaución se mantendrán hasta que amainen los temporales y el Concello de Nigrán se mantiene alerta en previsión de que los daños puedan seguir creciendo. Desde el Ayuntamiento se pide a la población respeto a las restricciones para evitar que haya que lamentar desgracias personales.
Baiona
En Baiona no se registraron apenas daños por la fuerza del mar esta madrugada, pero los viandantes se encontraron esta mañana con que la arena cubría por completo las aceras en el entorno de la playa de Santa Marta.
